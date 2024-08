La cantante: "Grazie a tutti per il sostegno e il rispetto"

Patricia, madre di Mariah Carey, e Alison, la sorella della cantante, sono morte entrambe lo stesso giorno. “Il mio cuore è spezzato dal fatto che ho perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica successione di eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno”, ha dichiarato la cantante vincitrice di un Grammy. “Mi sento fortunata di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse – ha proseguito – Apprezzo l’amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento”.

Mariah Carey e il rapporto complicato con la madre

Il Times Union ha riferito che Alison è morta a 63 anni a causa di complicazioni con la funzionalità degli organi. Patricia era una cantante lirica diplomata alla Juilliard, che Mariah Carey considerava una fonte di ispirazione fin da piccola: “Cantavo piccole melodie in casa, per la gioia di mia madre. E lei mi incoraggiava sempre”, ha scritto nel suo libro di memorie del 2020, ‘The Meaning of Mariah Carey’. Patricia era sposata con Alfred Roy Carey, il padre della cantante. I genitori hanno divorziato quando la cantante di “Vision of Love” aveva 3 anni. Carey è cresciuta nella contea di Suffolk a Long Island e ha vissuto principalmente con la madre dopo la separazione dei genitori. Il padre è morto di cancro nel 2002 all’età di 72 anni. Carey ha descritto in dettaglio il suo complicato rapporto con la madre e la sorella nel suo libro di memorie, in cui ha scritto che lei e la madre si scontravano spesso. “Come molti aspetti della mia vita, il mio viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni e realtà in competizione. Non è mai stato solo bianco e nero, ma un intero arcobaleno di emozioni”, scrive Carey nel libro. “Il nostro rapporto è una corda spinosa di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione. Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre”. La Carey ha mantenuto i contatti con la madre e ha persino registrato un duetto di “O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus” per il secondo album natalizio della cantante nel 2010.

