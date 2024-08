I big in gara da 30 scendono a 24. Cambia il sistema voti e torna il DopoFestival

Il quarto Festival di Sanremo targato Carlo Conti avrà meno big in gara, riconsegnerà il titolo delle Nuove Proposte e farà tornare il Dopofestival. Sono queste le novità più sostanziali volute dal direttore artistico rispetto alle gestioni precedenti del quinquennio targato Amadeus. Gli artisti in lizza per il successo del 75° Sanremo saranno 24 e non 30 come nel Festival del 2024. Le votazioni della serata riservata alle Cover non influiranno sulla classifica generale ma sanciranno solo i vincitori della esibizione della quarta serata, quella del venerdì sera. La kermesse canora comincerà martedì 11 febbraio 2025 e si concluderà dopo 5 serate sabato 15 febbraio 2025. Nella serata finale i primi cinque della classifica avranno una seconda votazione che però non vedrà azzerati i voti ottenuti in precedenza dai finalisti ma ci sarà la somma. Chi otterrà più voti totali sarà il vincitore o la vincitrice.

Tornano le Nuove Proposte

Il ritorno delle Nuove Proposte è un ritorno alla tradizione. Alle edizioni che videro tra i vincitori Eros Ramazzotti con ‘Terra Promessa’, Marco Masini con ‘Disperato’, Michele Zarrillo con ‘La notte dei pensieri’, Paolo Vallesi con ‘Le persone inutili’, Aleandro Baldi e Francesca Alotta con ‘Non amarmi’, Laura Pausini con ‘La solitudine’, Alex Britti con ‘Oggi sono io’ fino a Ultimo con ‘Il ballo delle incertezze’ e Leo Gassmann che nel 2020 chiude un albo d’oro molto prestigioso perché tra i vincitori negli anni ci sono pure Andrea Bocelli, Arisa, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Paola e Chiara, Mietta, Francesco Gabbani, i Neri per caso. Tutti big la cui carriera è partita proprio dalle Nuove Proposte sanremesi. Negli ultimi anni si decretava il vincitore di Sanremo Giovani e i tre più votati entravano nella rosa dei big. Mentre con Conti si torna a quattro Nuove Proposte che si contenderanno il successo in due semifinali (nella seconda e terza serata giudicate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio) e una finale (nella quarta serata con i voti del Televoto, dalla Giuria Sala Stampa, Tv-Web e Giuria delle Radio rispettivamente con la proporzione del 34%, 33% e 33%).

Riecco il DopoFestival

Un altro gradito ritorno è il DopoFestival che la gestione Amadeus aveva messo da parte a causa dell’eccessiva durata delle serate. Non è stato ancora scelto il conduttore o la conduttrice dell’appendice festivaliera e del Sanremo Giovani. I nomi più gettonati al momento sono Alessandro Cattelan, Francesco Gabbani, Andrea Delogu e Stefano De Martino. Delogu in coppia con Gabbani o Cattelan potrebbe essere la persona giusta per il DopoFestival, mentre per il Sanremo Giovani è derby tra De Martino e Cattelan.

Le 5 serate del Festival saranno così articolate

Martedì 11 febbraio si esibiranno i 24 Campioni in gara e le canzoni verranno votate dalla Giuria Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì 12 febbraio si esibiranno 12 Big, che saranno votati dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. Giovedì 13 febbraio si esibiranno gli altri 12 big con lo stesso meccanismo di votazione. Venerdì 14 febbraio saliranno sul palco le Cover con i cantanti in gara, affiancati da un artista ospite per reinterpretetare una canzone edita, tratta dal repertorio italiano e internazionale. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34%, 33% e 33%. Il primo classificato sarà il vincitore della Serata delle Cover.

La finalissima di sabato 15 febbraio 2025

Sabato 15 febbraio si terrà la finalissima con l’esibizione di tutti i 24 big che saranno votati dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria Sala Stampa Tv e Web 33% e Giuria delle Radio 33%. Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una classifica delle 24 canzoni in gara. Gli artisti nelle prime 5 posizioni verranno comunicati senza ordine di piazzamento. Dopodiché, riproposizione delle 5 canzoni finaliste e nuova votazione con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti. Chi avrà ottenuto più voti sarà il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

