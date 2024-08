Sony lo ricorda con l'album "Come in un sogno di mezza estate"

Domenico Modugno è scomparso 30 anni fa e oggi, più che mai, è importante ricordare l’artista che ha rappresentato la voce dell’Italia riuscendo a modificare la percezione della musica italiana nel mondo e cambiando così, per sempre, la storia del nostro Paese. A maggio Sony Music Italy ha reso omaggio a Domenico Modugno pubblicando “Come in un sogno di mezza estate” (https://SME.lnk.to/Modugno), il disco che raccoglie le canzoni più importanti del suo immenso catalogo da “Nel blu dipinto di blu”, “Vecchio Frack” a “Meraviglioso”, passando per “Amara terra mia”, “Piove”, insieme a versioni in spagnolo (disponibili nella versione CD) di alcuni dei suoi brani più celebri mai pubblicate prima in Italia come “Maravilloso”, “El Hombre Del Frack”, “Dios, Como Te Amo” e molte altre. Oltre a voler ricordare un artista immenso nel trentennale dalla sua scomparsa, questo lavoro vuole far riscoprire, alle nuove generazioni, un cantautore che non solo ha portato le sue canzoni in tutto il mondo, ma è riuscito a raccontare la sua vita veicolando messaggi di libertà, come l’iconico “Nel blu dipinto di blu”, noto come “Volare”, un brano che è diventato la colonna sonora di un preciso momento storico, di un paese che che iniziava a crescere e a rifiorire. Con questo brano Modugno non solo vinse il Festival di Sanremo nel 1958 insieme a Johnny Dorelli, ma, il 4 maggio 1959, si aggiudicò anche due Grammy Awards come “Canzone dell’Anno” e come “Disco dell’anno” + “Miglior interpretazione vocale maschile”. Un primato, quello di essere il primo artista pop italiano a vincere due Grammy, ancora imbattuto.

Cantautore, autore, poeta, attore, Modugno, quando si presentò al Festival di Sanremo, venne considerato anche un rivoluzionario per il suo modo di interpretare la musica, per la sua gestualità e per quel gesto di allargare le braccia come a spiccare il volo, che rimase impresso nella mente di tutti. Lui diede il via ad una nuova era per la canzone italiana stravolgendo le regole e riuscendo a portare l’Italia nel mondo. Proseguendo nell’intento di voler avvicinare le nuove generazioni a Modugno, tutta la parte grafica dell’album è stata curata da Ciao Discoteca Italiana, il collettivo torinese che unisce design, arte e canzone d’autore, per creare un immaginario molto attuale e vicino al linguaggio delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Il disco, diviso in due volumi dal titolo “Il Sogno” e “Il risveglio”, è uscito in digitale e in tre formati fisici: doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) e bonus tracks in spagnolo e, infine, doppio vinile (blu e arancione) numerato con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) disponibile in esclusiva per Sony Music Store ( store.sonymusic.it). Il CD contiene inoltre versioni in spagnolo di alcuni suoi brani più celebri mai pubblicate prima in Italia.

