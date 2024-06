La cantante lancia l'album 'Hangover' con la band alternativa

Svolta rock per Giusy Ferreri. Forte di una carriera costellata di record, hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino, la cantante siciliana si lancia in un nuovo progetto che la vede frotman dei ‘Bloom’, una band alternative rock composta anche da Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Anticipato da ‘È la verità’, venerdì 28 giugno esce in digitale ‘Hangover’, il primo album di inediti di un gruppo che guarda al passato leggendario del rock ma con un tocco di novità. “Con Max ci conosciamo da diverso tempo, gli ho detto che suonare con una band era il mio sogno nel cassetto e lui mi ha detto ‘facciamolo'”, racconta Giusy sulla genesi del progetto.

