Tre show all'Olimpico sold-out per il cantautore capitolino

Ultimo sta per sbarcare a Roma per tre date completamente sold – out con il suo nuovo tour ‘Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…’ partito con oltre 405.000 biglietti venduti, un dato che ha portato a oltre 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera. È la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno.

Dopo la data zero allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, la prima grande doppietta a Napoli, e la seconda a Torino, Niccolò è atteso per un tris di serate da tutto esaurito a Roma sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno, con una setlist che spazierà tra i grandi successi del cantautore dei record e le nuove hit dell’album fresco di certificazione Disco D’Oro ‘Altrove’, uscito lo scorso 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Lo show promette di stupire grazie ad un allestimento grandioso: oltre al palcoscenico imponente (60 x 22 metri), 900mq di ledwall a dominare le retrovie per un’altezza di 18m, un massiccio impianto luci (più di 600 corpi illuminanti), e i visual suggestivi sviluppati da Galattico. Sarà presente anche un doppio allestimento sospeso a mezz’aria per alcuni componenti della band e piano al centro, una passerella centrale (50 mt) con un set piano e chitarra dall’estetica più urban che si sviluppa verso un palco B con un terzo pianoforte dedicato ai momenti acustici.

Dopo le tre date romane il tour proseguirà con una unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario sulla serie di concerti.

