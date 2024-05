Il cantautore romano torna negli stadi in estate con tappe al Maradona e all'Olimpico

Ultimo scrive un nuovo capitolo della sua ‘favola infinita’: 405.000 biglietti venduti per il nuovo tour ‘Ultimo stadi 2024 – La Favola Continua…’ , un dato che porta a 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera, a 3 giorni dalla data zero di domenica 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Sarà la quarta estate consecutiva sul palco per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi nel suo palmarès. Al live numero zero di Trieste, che farà da collaudo e messa a terra del tour, seguirà una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Tappa unica in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario sul tour.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)



‘Altrove’ è l’ultimo progetto discografico di Niccolò Moriconi, uscito lo scorso 17 maggio, giorno in cui la Città di Roma lo ha ringraziato attraverso una targa inaugurata alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor presso un’area di San Basilio, Municipio IV, che è ormai il “Parchetto di Ultimo”. L’album (etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe) è stato il più venduto in classifica FIMI nella sua prima settimana e alla #1 sia in classifica album che CD, Vinili e Musicassette.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata