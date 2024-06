Due dei fondatori, Brian May e Roger Taylor, manterranno i diritti delle esibizioni dal vivo del gruppo di Freddy Mercury

Il catalogo musicale dei Queen, insieme a una serie di altri diritti, sta per essere acquisito da Sony Music per 1 miliardo di sterline (circa 1,27 miliardi di dollari). La notizia, riportata per la prima volta da Hits, è stata confermata da due fonti al magazine Variety.

Secondo il loro rapporto, le uniche entrate non coperte dall’accordo riguardano le esibizioni dal vivo, che manterranno a due dei membri fondatori della band, Brian May e Roger Taylor, ancora attivamente in tournée con il cantante Adam Lambert, che ha preso il posto di Freddy Mercury, morto il 24 novembre del 1991 a soli 45 anni. Si dice che un altro soggetto interessato fosse molto vicino all’asta, ma si è fermato a 900 milioni di dollari.

Il catalogo musicale dei Queen è tra i più preziosi dell’era rock, con classici come ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘Radio Ga Ga’, ’39’, ‘Somebody to Love’ e ‘You’re My’. Best Friend così come le perenni da stadio ‘We Will Rock You’ e ‘We Are the Champions’, le canzoni sono popolari in tutto il mondo ed enormemente redditizie.

Il successo del film biografico del 2018 ‘Bohemian Rhapsody’ mostra il potenziale per i diritti sul nome e sull’immagine del gruppo, e la probabilità di un musical jukebox che potrebbe debuttare a Londra o a Broadway e poi andare in tournée a tempo indeterminato.

