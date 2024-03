Il prezzo richiesto per la casa londinese è di 30 milioni di sterline, circa 38 milioni di euro

Spoglia di quello ‘squisito disordine’ con cui lui stesso l’aveva arredata nei suoi anni gloriosi, la villa-santuario di Freddie Mercury, dove il frontman dei Queen visse l’ultimo decennio della sua vita, è stata messa in vendita. Garden Lodge, come è conosciuta la casa in mattoni neo-georgiana nell’elegante quartiere di Kensington a Londra, è stata messa sul mercato dalla Knight Frank per 30 milioni di sterline (38 milioni di euro circa). Mercury acquistò la casa nel 1980, l’anno in cui l’album della band “The Game”, con i successi “Another One Bites the Dust” e “Crazy Little Thing Called Love”, raggiunse la vetta delle classifiche. Secondo quanto riferito nella biografia ‘Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury’, il cantante ha pagato in contanti per la proprietà, che era quotata più di 500.000 sterline.

“Voglio condurre una vita vittoriana”

“Ho visto la casa, me ne sono innamorato e nel giro di mezz’ora era mia“, si vantava Mercury che fece eseguire ampi lavori di ristrutturazione sulla casa arricchendola di preziose opere d’arte tra cui pezzi di Picasso, Dalí e Matisse. “Mi piace essere circondato da cose splendide. Voglio condurre una vita vittoriana, circondato da un disordine squisito“, confessò Mercury che morì in casa nel 1991 di polmonite correlata all’Aids all’età di 45 anni. Lasciò la villa con otto camere da letto e tutti i suoi averi alla sua cara amica ed ex fidanzata, Mary Austin, che viveva lì con lui. Nell’ultimo anno Austin ha incassato milioni vendendo la sua collezione di costumi di scena, opere d’arte e testi di canzoni. La casa è stata invece messa in vendita alla fine del mese scorso. “Questa villa è stata la scatola dei ricordi più gloriosa, perché ha così tanto amore e calore in ogni stanza“, ha detto la donna in una nota. “È stata una gioia viverci e ho molti ricordi meravigliosi qui. Ora che è vuota, sono trasportata indietro ricordando la prima volta che l’abbiamo vista. Da quando Freddie e io abbiamo varcato la leggendaria porta verde, è rimasto un luogo di pace, una vera casa d’artista, e ora è il momento di affidare quel senso di pace alla persona successiva”, ha aggiunto Mary Austin, che il cantante dei Queen chiamava ‘l’amore della mia vita’. Il famoso cancello del giardino, su cui erano incisi graffiti e biglietti d’amore dei fan, è stato venduto a settembre insieme ad altri 58 tra i beni più preziosi di Mercury per un totale di 12,2 milioni di sterline (15,4 milioni di dollari). La porta ha fruttato 412.750 sterline (521.000 dollari), inclusa la commissione dell’acquirente.

