Il quartetto premiato per “l'eccezionale impegno nella vita musicale svedese e internazionale”

Gli ABBA hanno ricevuto dal re svedese Carl XVI Gustaf uno dei più prestigiosi cavalierati della Svezia. L’Ordine del Vasa è stato conferito per la prima volta dopo quasi 50 anni. I membri del quartetto pop svedese sono stati premiati per “l’eccezionale impegno nella vita musicale svedese e internazionale”. Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad trionfarono all’Eurovision Song Contest ‘74 con ’Waterloo’. Gli ordini sono stati conferiti durante una cerimonia solenne a Palazzo Reale, nelle dorate Sale delle Assemblee Vita Havet. Il monarca ha consegnato loro l’ordine in una scatola rossa, mentre la regina Silvia ha consegnato loro un diploma.

