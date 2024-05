La kermesse si terrà dal 17 al 19 maggio

Presentata a Palazzo Marino l’edizione 2024 del ‘Piano City Milano’, il primo festival diffuso di Milano, che dal 17 al 19 maggio riempirà la città di musica con concerti a ingresso gratuito in parchi, piazze, cortili, case. “Funziona sempre ed è molto apprezzato. Siamo al tredicesimo anno, all’inizio era una cosa un po’ pionieristica ma ora è ormai consolidata e tradizionale”, ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa. Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune del capolugo lombardo e con il sostegno del Ministero della Cultura, la kermesse conta per la nuova edizione un’eccezionale offerta di oltre 270 concerti diffusi in tutta la città e oltre. Più di 270 artisti si esibiranno in oltre 150 diverse location, regalando al pubblico emozioni indimenticabili attraverso le magiche note del pianoforte.

