Il tour dell'artista anglo-libanese toccherà l'Italia il 19 luglio

(LaPresse) Dopo il successo delle date francesi, tra cui Marsiglia e Parigi, e di Ginevra, Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Mika si è esibito sul palco del London Eventim Apollo, per un altro show sold out dell’Apocalypse Calypso Tour. L’artista anglo-libanese farà tappa anche in Italia, paese speciale per Mika, venerdì 19 luglio, con un concerto speciale al Lucca Summer Festival. “Non è un segreto che mi piace tantissimo la Toscana e in particolare Lucca, dove ormai mi sento quasi di casa. Non vedo l’ora di portare questo circo magico, come quello che c’è nel cartone animato Dumbo, sul palco del Lucca Summer Festival, dove finalmente ho l’opportunità di esibirmi”, ha detto il cantante.

