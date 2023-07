Il cantautore libanese in concerto anche all'Umbria Jazz Festival, al Marostica Summer Festival e al Sonic Park di Matera

Dopo aver incantato il pubblico di Piano City Milano, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, Mika è pronto a tornare sul palco in Italia con sei concerti evento nei principali Festival estivi che lo porteranno da nord a sud del nostro Paese.

Partito ad aprile con un sold out al Cheltenham Jazz Festival (un appuntamento per tutti gli appassionati di musica e di jazz del Regno Unito), il World Tour 2023 è proseguito poi in Asia, a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz Festival, approdando poi in Francia, all’Isola di Wight, Grecia, Marocco, Spagna, Belgio, Svizzera e Montecarlo.

L’8 luglio a Cattolica

Si parte l’8 luglio dall’Arena della Regina a Cattolica per proseguire poi all’Umbria Jazz (10 luglio), al Marostica Summer Festival (12 luglio), al Sonic Park di Matera (15 luglio), all’Arena La Civitella (Chieti, 16 luglio) e al No Borders Music Festival (Tarvisio, 23 luglio) in un tour che trae ispirazione da un augurio: “May your head always bloom” (Che tu possa fiorire sempre).

In oltre 15 anni di carriera il cantautore libanese ha venduto oltre 10 milioni di album, raggiungendo 3 miliardi di stream e oltre 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo e ricevendo nel frattempo premi d’oro o di platino in 32 Paesi.

