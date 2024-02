LaPresse intervista i fondatori, da un bar di provincia all'Ariston: "Una febbre che dura fino all'ultimo giorno del Festival"

Dal bar ‘Papalina’ di Corva in provincia di Fermo al palco dell’Ariston di Sanremo. Una nuova tradizione nella tradizione, ormai non c’è Festival senza FantaSanremo. Quello che originariamente era un gruppo di ascolto ristretto a 47 partecipanti, Giacomo Piccinini, Damiano Cori e Massimo Mannucci lo hanno fatto diventare un tormentone: “Inizia da dicembre quando Amadeus ufficializza i nomi dei cantanti in gara ed è una febbre che dura fino all’ultimo giorno di Festival”, spiegano i fondatori del FantaSanremo, intervistati da LaPresse in vista del via ufficiale alla 74esima edizione del Festival in programma dal 6 al 10 febbraio.

La nascita del Fantasanremo

Dietro al FantaSanremo oggi c’è un team numeroso, spiegano: “Ci sono insegnanti di musica, cantanti. Dalla prima edizione del 2020 che fu l’embrione con il classico gruppo di ascolto la sera per vedere il Festival, nasce l’idea di rendere questa visione del Festival ancora più interattiva. I ragazzi hanno deciso di uscire dal salotto e andare nel bar di quartiere Papalina di Corva, a Porto Sant’Elpidio”. Ricordano: “Nel primo anno, il 2020, il regolamento era un Pdf condiviso, conteggi su fogli di carta, una cosa ultra artigianale. Eravamo in 47, una cosa ristretta alla cerchia degli amici”. Complice il Covid “l’anno successivo si è andati on-line con un piccolo sito” e in pochissime edizioni “siamo passati da 47 utenti a 50 mila: quest’anno abbiamo già battuto il record, con 1,7 milioni di utenti iscritti e 2,5 milioni di squadre. Anche le leghe sono aumentate: 310 mila quest’anno rispetto a 270 mila del 2023”, spiega Lorenzo Girelli, membro dello staff sulla comunicazione. Grazie al web si è creata una vera comunità: “Dalle storie che ci mandano i fantallenatori su Instagram – ammettono – rivediamo le stesse scene che erano le nostre al bar. Ragazzi con foto di tavolate di pc con fogli di carta dove sono segnati i punteggi. Lo spirito è quello del divertimento, degli amici che si ritrovano insieme. Si è creata una sorta di interazione, anche tra cantanti e fan. Perfino Fiorella Mannoia, un’istituzione della musica italiana, ha promesso che cercherà di coinvolgere Gabbani per la serata dei duetti”.

I giudici del ‘Team Punteggi’

In molti si domandano però chi c’è dietro i punti che saranno assegnati: “C’è il Team Punteggi – spiegano – è composto da cinque ragazzi che vedono in maniera ultra attenta e approfondita il Festival, il loro giudizio è insindacabile ma se nasce il seme del dubbio si va a rivedere con il ‘Var’, e viene comunicato ufficialmente con una diretta Instagram pomeridiana. È un lavorone”. E infatti per molti di loro “è sicuramente diventato un lavoro”, spiegano i fondatori, “perché molti sono passati dal fare musica per professione al farla solo per hobby. Il FantaSanremo ti assorbe per 12 mesi l’anno anche se per gli utenti è un fenomeno che parte a dicembre quando Amadeus svela i nomi dei cantanti da lì parte la febbre fino alla fine del Festival”. E la febbre di ‘Fanta’ non si esaurisce dopo Sanremo: “C’è già il FantaEurovision che è nato nel 2021, e anche lì c’è stata una crescita, lo scorso anno con quasi 130 mila giocatori”. E per il futuro, assicurano: “Ci piacerebbe spostare il concetto della tipologia di gioco anche in contesti fuori dall’ambito musicale. Se vuoi legare un gioco alla tv lo puoi fare con tutto, una cosa che sta prendendo piede”, rivelano i ragazzi.

I bonus del 2024

Dai fogli al bar davanti alla tv con il Varnelli (il liquore tipico marchigiano) allo sbarco sul web, molti bonus sono stati eliminati per il politically correct, ma resta la famosa ‘scapezzolata’ e quest’anno c’è la novità del bonus ‘Amarcord’: “Abbiamo voluto raccogliere i momenti più epici del quinquennio del FantaSanremo e di Amadeus – sottolineano – una sorta di omaggio anche a lui. Non dimenticheremo cosa accadde nel 2022, fu un’edizione incredibile. Morandi nella prima serata del FantaSanremo entrò sul palco e disse ‘Papalina’, anche Massimo Ranieri lo disse. Fu un momento divertente, emozionante. Non ce l’aspettavamo, l’avevamo messo come bonus irrealizzabile, ma è successo. Qualcuno obiettò di questa ‘invasione’ sul palco, anche a ragione, ma Amadeus difese il gioco e noi non finiremo mai per ringraziarlo. Se gioca anche lui non lo sappiamo, ma ce lo auguriamo”.

I preferiti degli utenti: Emma e Annalisa

Intanto da quest’anno un’investitura da viale Mazzini c’è stata: “A Sanremo noi saremo presenti con una base operativa, si ricreerà il bar Papalina, ospiteremo cantanti e ci sarà un set allestito grazie a Rai Pubblicità, quindi da quest’anno una partnership c’è”. Tra le novità, anche i bonus ad personam rivolti a ogni singolo cantante: “Se Sangiovanni arriva sesto prende 6 punti, se il Tre dovesse arrivare terzo sono cinque punti”. Ma ce ne sono anche di davvero irrealizzabili, il più difficile sembra quello assegnato ai The Kolors, che farebbero fare punti d’oro ai loro fantallenatori se si esibissero in collegamento da Ibiza richiamando il tormentone di ‘Italo Disco’. “Pronostici? Difficile. Al momento cantanti preferiti degli utenti sono Emma, Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e BigMama. Tra i capitani, le preferite sono sempre Emma e Annalisa, poi Angelina Mango, Geolier e Dargen D’Amico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata