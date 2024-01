Il cantautore capitolino sarà all'Ariston per la prima volta

Gazzelle si prepara a sbarcare per la prima volta al Festival di Sanremo. Il cantautore romano sarà all’Ariston con il brano ‘Tutto Qui’ e corona un momento importante della sua carriera con l’annuncio di una terza data a Roma del suo tour nei palazzetti ‘Dentro per Sempre’ che si apre l’8 marzo all Arena Spettacoli Padova Fiere. Dopo gli appuntamenti del 3 e 4 aprile, già sold-out, arriva anche uno show l’11 aprile.

Con la sua scrittura malinconica a cavallo tra l’indie italiano e suggestioni brit-pop, il 34enne Flavio Pardini, si è imposto come una delle realtà più importanti del panorama nazionale con i suoi quattro album ‘Superbattito’ (2017), ‘Punk’ (2018), ‘Ok’ (2020) e ‘Dentro’ (2023), che gli sono valsi 24 dischi d’oro e 22 dischi di platino. La consacrazione definitiva per Gazzelle poi è arrivata il 9 giugno scorso con il concerto nella sua città, allo Stadio Olimpico di Roma, un sogno diventato realtà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata