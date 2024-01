Tanti i partecipanti a cantare i brani più iconici, da 'Bocca di Rosa' a 'Via del Campo'

Le immagini della ‘Cantata anarchica’ in piazza Duomo a Milano in ricordo di Fabrizio De André, lo storico cantautore scomparso 25 anni fa, l’11 gennaio 1999. Come ogni anno tanti i partecipanti, con chitarre e altri strumenti, per onorare la memoria dell’artista cantando alcuni dei suoi brani più iconici, da ‘Volta la Carta’ a ‘Bocca di Rosa’ fino a ‘Via del Campo’.

