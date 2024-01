"Le sue canzoni fanno parte della nostra identità", afferma il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano

Regione Liguria e Comune di Genova, con il sostegno di “Assoconcerti” e la collaborazione di “Friends and Partners”, ricorderanno Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa con un grande concerto tributo, che si terrà a Genova ad inizio estate in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Rai, la Fondazione De André e Dori Ghezzi. La conferma del patrocinio e del sostegno del ministero della Cultura è arrivata dopo l’incontro che si è svolto a dicembre a Roma tra la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini, capofila del progetto, che ha partecipato insieme all’onorevole Ilaria Cavo, membro del Cda della Casa dei Cantautori, il sottosegretario Gianmarco Mazzi, Bruno Sconocchia, presidente di Assoconcerti impegnato nell’organizzazione del tributo e la co-ideatrice e membro del CdA della Casa dei Cantautori Margherita Rubino.

“Le canzoni di Fabrizio De André fanno parte della nostra identità – spiega il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano -. Attraverso la sua musica, l’artista genovese ha raccontato con straordinaria sensibilità le storie di chi è ai margini, cogliendone l’umanità. Cantautore tra i più importanti della storia italiana, gigante della nostra cultura popolare, ‘Faber’ ha lasciato un’eredità musicale che continua a ispirare giovani generazioni di artisti. Per questo motivo, il Ministero della Cultura patrocinerà il concerto che si terrà a Genova il prossimo 10 giugno e che rappresenta un tributo alla figura di De Andrè a 25 anni dalla sua scomparsa”.

De Andrè, Toti: “Concerto-tributo è omaggio doveroso”

“Oggi possiamo finalmente annunciare che quest’estate realizzeremo un grande concerto in memoria di Fabrizio De André, un progetto culturale davvero ambizioso per Genova e la Liguria – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Un omaggio doveroso per abbracciare la sua storia e la sua eredità musicale, che continua ad affascinare le nuove generazioni di cantautori. Una vetrina internazionale ricca di tante sorprese, a partire dalla scelta della location fino agli artisti che saliranno sul palco. Tutto sarà predisposto per regalare alla Liguria un’emozione indimenticabile con tantissime ricadute su cultura, turismo e commercio“.

“Genova – aggiunge il sindaco Marco Bucci – si prepara a celebrare la figura di Fabrizio De André con un grande evento in suo onore, a 25 anni dalla sua scomparsa. Un concerto tributo mai visto prima d’ora per ricordare, con gratitudine, il genio e la sensibilità artistica di uno dei figli più illustri della nostra città. Sarà un momento indimenticabile per Genova, un atto doveroso per celebrare un cantautore che ha fatto la storia della musica italiana. Nel 2024 saranno molte le iniziative per celebrare Faber, a iniziare dai Rolli Days che in questa prima edizione invernale saranno proprio dedicati a De André. Siamo pronti a rendere il giusto omaggio a un artista che nessun genovese potrà mai dimenticare”.

Anche il Genoa ricorda ‘Faber’

Il Genoa ricorda Fabrizio De André, cantautore scomparso l’11 gennaio di 25 anni fa e tifoso del ‘Grifone‘. L’omaggio del club arriva sull’account X ufficiale in un post con un’immagine di De André con la chitarra in mano e la sciarpa rossoblù al collo. Sullo sfondo una nota frase del cantautore: “Al Genoa scriverei una canzone d’amore, ma non posso, sono troppo coinvolto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata