Dieci anni di storia autentica e appassionata di un fenomeno musicale

La storia autentica e appassionata di un fenomeno musicale, che in soli dieci anni in una combinazione di talento, determinazione, sacrificio e instancabile lavoro, è arrivato al successo. Dai flashmob urban in piazza Duomo alle chiuse al ‘villaggetto’ di San Felice Circeo dove con la band sono nate hits come Rolls Royce, fino alla ribalta sul palco dell’Ariston di Sanremo con Boss Doms e da lì la metamorfosi in icona glam, punk-rocker, pop star e addirittura perfomer con abiti Gucci e trucchi alla ‘Ziggy Stardust’ contro ogni stereotipo. L’ascesa di Achille Lauro adesso diventa un docufilm, dal titolo emblematico ‘Ragazzi Madre – L’Iliade‘, e da giovedì 14 dicembre disponibile in esclusiva su Prime Video. Il docufilm, directed by Achille Lauro e prodotto da De Marinis Group in collaborazione con Prime, apre per la prima volta il sipario sulla storia unica e sulla vita privata dell’artista, offrendo senza filtri un inedito ritratto degli aspetti più intimi del suo mondo, fino a oggi estranei alla narrazione mediatica seguendo gli ultimi dieci anni di carriera. Un percorso ambizioso dal nulla al successo, un’Iliade di battaglie nella strada che ha portato Achille alla sua consacrazione, da icona urban della periferia romana, ragazzo-madre di amici e figli di nessuno a rockstar sui palchi internazionali e imprenditore di successo fino ad approdare al Palazzo delle Nazioni Unite di New York come rappresentante della Musica Italiana, in cattedra di fronte una platea di giovani studenti provenienti da tutto il globo.

