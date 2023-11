Per la prima volta la cantante è autrice delle sue canzoni. Nell'album il legame con la Sicilia e con la famiglia

Sei anni dopo il suo ultimo album in studio e la celebrazione nel 2019 dei suoi 50 anni di carriera con i concerti di Roma e Milano, venerdì 1 dicembre torna Marcella Bella con il nuovo disco dal titolo ‘Etnea’, disponibile in vinile e in cd maxi formato con booklet di 24 pagine e 4 foto esclusive. Per la prima volta Marcella Bella è autrice delle sue canzoni, che incarnano una evoluzione artistica e un desiderio di condividere la propria voce interiore. “Volevo mettermi in gioco come autrice e credo di averlo fatto, nell’album ci sono melodie splendide, spero farò contenta tutti“, ha detto Marcella presentando il disco a Milano. “Prima non avevo mai sentito la necessità di scrivere, perché avevo un fratello fantastico e un grande artista. Poi Gianni si è ammalato e ho cominciato a cercare collaborazioni – ha aggiunto – così ho trovato autori e poi ho voluto provare a scrivere qualche testo da sola. Ho cominciato con una e alla fine sono arrivata a 7, sono stata felicissima e tutti mi dicevano che erano belle”.

Composto da 10 brani e prodotto da Fausto Cogliati, l’album ‘Etnea’ cattura i contrasti che definiscono l’artista: da un lato vulcanica, con una forza che si esprime in brani energici ed esplosivi, dall’altro lavica, piena di passione e di sentimento. A rappresentare questo dualismo il brano ‘L’Etna’, dedicato al maestoso vulcano siciliano, che riassume la sua personalità: forte e fragile, seducente e riservata. “Sono andata davvero sul vulcano per la foto di copertina”, ha raccontato Marcella nel corso della presentazione a Milano in una location non banale, vale a dire il il rinnovato DG Martini di Dolce&Gabbana. “Ho voluto una location che mi rappresentasse, come sicilianità”, ha aggiunto.

Il legame con la Sicilia

Il legame con la sua terra natia affonda le radici anche nella scelta di avere al suo fianco tra gli autori il fratello Rosario Bella, sottolineando in particolar modo l’importanza dei legami familiari per Marcella. All’interno di ‘Etnea’, infatti, è presente anche ‘Un amore speciale’, il primo brano scritto da tutti e 4 i fratelli Bella (Marcella, Gianni, Rosario e Antonio), in cui Gianni ha fortemente voluto partecipare alla stesura della musica. Tra gli autori dell’album anche i siciliani Giovanni Caccamo, che ha scritto ‘Chi Siamo Davvero’, e Lorenzo Vizzini per l’energico singolo ‘Tacchi a Spillo’. Un brano che sorprende per sound e testo, dimostrazione della continua evoluzione artistica di Marcella Bella, della sua voglia di stupire e di mettersi ancora in gioco. Nel brano i tacchi a spillo sono una metafora della vita: rappresentano la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsi dopo ogni caduta, sempre con eleganza. “Con ‘Tacchi a spillo’ mi sento nell’attualità musicale, mi fa stare bene e non ho nulla da invidiare agli artisti più giovani”, ha detto Marcella. In ‘Mi rubi l’anima’, scritto a quattro mani insieme al fratello Rosario, Marcella affronta con delicatezza e sensibilità il tema della violenza sulle donne. “Un testo che ha un finale positivo, perchè queste donne che per fortuna non sono state assassinate, non si sono arrese e non si sono fatte intimidire da questi uomini”, aggiunge Marcella che comunque dice di avere “fiducia negli uomini che aiuteranno noi donne in questa causa, perché questa mattanza non finisca come il caso della piccola Giulia (Cecchettin, ndr) per cui ho anche pianto”. A impreziosire il brano la collaborazione con Loredana Bertè, amica e collega di una vita.

Il pensiero a Sanremo

‘Etnea’ è il primo album di Marcella Bella a portare la firma con la nascente etichetta FFN Records del giovane imprenditore Federico Feyrsinger Nonato. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, la cantante ha poi rivelato di aver voglia di tornare ad esibirsi dal vivo “nei teatri” e non si tira indietro di fronte alla possibilità di tornare a Sanremo. “L’idea ci sarebbe, ma stiamo a vedere cosa succede. Sanremo c’è tutti gli anni, se non sarà quest’anno magari sarà l’anno prossimo”, ha detto. “Ero una ragazzina sconosciuta quando ho debuttato con ‘Montagne Verdi’, poi ci sono state tante altre partecipazioni anche con Gianni. Insomma, ho avuto le mie belle soddisfazioni e credo non finiranno lì, magari ci tornerò…. “, ha aggiunto. Di certo non è interessata, Marcella, a dei featuring con artisti più giovani come hanno fatto alcune sue colleghe, tra cui proprio Loredana Bertè. “Mi sembra una scorciatoia attaccarsi a un ragazzino da 1 milione di follower per diventare la sua costola. Io sono fedele alla mia musica, cercando di rinnovarmi trovando sonorità e arrangiamenti più moderni e attuali. Nessuno mi ha cercato, nè io li ho cercati”, ha concluso Marcella Bella.

La tracklist

Questa la tracklist di ‘Etnea’: 1. L’Etna; 2. Tacchi a Spillo; 3. Questo grande fuoco; 4. Soffri soffri; 5. Chi siamo davvero; 6. Un amore speciale; 7. Le parole che ti ho detto; 8. Come ti vorrei; 9. Mi rubi l’anima feat. Loredana Berté; 10. Ti incanterò.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata