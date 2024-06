Scoperta da Mara Maionchi e Mike Bongiorno, ha raggiunto il successo nel 1979 con il singolo 'America'

Gianna Nannini compie 70 anni. La cantautrice, icona del pop rock italiano, è nata il 14 giugno 1954 a Siena. In 50 anni di carriera ha pubblicato 31 album e collezionato decine di dischi di platino. Scoperta da Mara Maionchi e Mike Bongiorno, ha raggiunto il successo nel 1979 con il singolo ‘America’, inserito nell’album ‘California’. Da lì in poi si sono susseguite canzoni rimaste impresse nel panorama musicale nazione come ‘Fotoromanza’, ‘Bello e impossibile’, ‘I maschi’, ‘Un’estate italiana’, ‘Meravigliosa creatura’, ‘Aria’, ‘Amandoti’ e ‘Sei nell’anima’.

Nel 2016 Nannini ha pubblicato l’autobiografia ‘Cazzi miei’ con cui ha fatto coming out. Nel libro racconta di avere una compagna, Carla Accardi, che poi ha sposato. A 56 anni, nel 2010, è diventata mamma di Penelope grazie alla fecondazione assistita.

Per festeggiare al massimo i suoi 70 anni l’artista quest’anno ha pubblicato un nuovo album dal titolo ‘Sei nell’anima’, parte di un progetto che racchiude anche un film su Netflix (uscito il 2 maggio scorso) e che prende il nome da una delle sue hit più famose. Inoltre il 22 novembre inizierà un tour europeo che prenderà il via a Jesolo per poi fare tappa in diverse città italiane e internazionali.

