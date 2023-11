Ha conferito loro un'onorificenza per il lavoro nella lotta al cambiamento climatico

Re Carlo III ha accolto a Buckingham Palace, a Londra, le Blackpink: girl band della K-Pop (Korean popular music) famosa in tutto il mondo. Ha conferito loro un’onorificenza per il lavoro svolto nella lotta al cambiamento climatico e nel sensibilizzare i giovani su questo tema. Jennie Kim, Jisoo Kim, Roseanne Park e Lalisa Manoban hanno ricevuto il titolo di Membri onorari dell’Ordine dell’Impero Britannico per il ruolo svolto dal gruppo come COP26 Advocates per il vertice COP26 di Glasgow 2021. All’evento era presente anche il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, in visita di Stato nel Regno Unito. “Un applauso a Jennie, Jisoo, Lisa e Rose, meglio conosciute collettivamente come Blackpink, per il loro ruolo nel portare il messaggio della sostenibilità ambientale nel mondo”, ha detto il sovrano britannico nel suo discorso al banchetto. “Non posso che ammirare il modo in cui riescono a dare priorità a queste questioni vitali, oltre a essere delle superstar globali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata