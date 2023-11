L'attore premio Oscar e cantante ha compiuto questo gesto estremo per promuovere il nuovo tour mondiale dei Thirty Seconds to Mars

Jared Leto ha scalato l’Empire State Building. Un gesto estremo quello dell’attore premio Oscar e cantante che ha voluto salire sull’iconico grattacielo di New York per annunciare al mondo che la sua band, i Thirty Seconds to Mars, andrà in tour nel 2024. Il gruppo rock partirà, dunque, per promuovere il nuovo album intitolato ‘It’s the End of The World But It’s A Beautiful Day’, ed esibirsi in numerosi Paesi e continenti: dal Nord America all’Europa, dall’America Latina all’Australia. Leto, appassionato di arrampicata, dice di essere stato affascinato dall’Empire fin da bambino e di aver pensato che scalarlo fosse il simbolo e la dimostrazione del fatto che tutto è possibile con la determinazione e lo sforzo, aspetti che hanno anche ispirato il nuovo disco.

