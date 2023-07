All'interno di 'Go Gianni Go! Estate 2023' i grandi classici del repertorio del cantante bolognese e le nuove tracce di 'EVVIVA!'

Grande successo per le prime tre date della tournee estiva di Gianni Morandi, ‘Go Gianni Go! Estate 2023’. Il cantante bolognese ha aperto il tour, prodotto da Trident Music, lo scorso 6 luglio a Senigallia per poi toccare Codroipo e Brescia. Seguiranno altri 15 appuntamenti in tutta Italia e anche a Malta, in cui Morandi farà ascoltare ai fan i grandi classici del suo repertorio e le tracce incluse nel nuovo progetto discografico ‘EVVIVA!’, tra cui i brani frutto del sodalizio con Jovanotti. “Ho inciso circa 600 canzoni, ho dovuto selezionare: cercare di mettere qualcosa di attuale e qualcosa di storico, poi ci sono delle canzoni che non possono mancare: ‘Uno su mille’, ‘C’era un ragazzo’, ‘Fatti mandare dalla mamma'”, ha detto Morandi.

