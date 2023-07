Il cantautore romano torna sui palchi delle più importanti città europee

Dopo aver macinato numeri da record conquistando il mondo con 65 date sold out su 69 totali, Eros Ramazzotti è tornato ad esibirsi live in Italia inaugurando ieri sera – mercoledì 5 luglio – al Ferrara Summer Festival, la leg estiva del Battito Infinito World Tour. Con all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, il cantautore romano fa ora ritorno sui palchi delle più importanti città europee e dei festival più attesi. Gli show estivi di Eros, prodotti da Radiorama e organizzati da Vertigo, toccheranno di nuovo l’Italia per tre appuntamenti in Sicilia il 03, 05 e 06 agosto 2023 nella cornice mozzafiato del Teatro Antico di Taormina.

