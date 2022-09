Nel nuovo disco collaborazioni con Jovanotti, Colapesce e DiMartino e la figlia Aurora

(LaPresse) – Eros Ramazzotti pubblica venerdì 16 settmbre il nuovo album ‘Battito infinito’, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio. Il progetto viene presentato con 10 anteprime speciali live, la prima giovedì a La Maestranza di Siviglia. L’amore universale è il filo conduttore del lavoro , articolato tra le 12canzoni che compongono la tracklist. Tante le collaborazioni in ‘Battito infinito’, dai singoli già usciti ‘Ama’ e ‘Sono’ con Alejandro Sanz, passando per Figli della Terra featuring Jovanotti fino ai tre brani scritti con Colapesce e DiMartino. Nella canzone che dà il titolo al disco c’è spazio anche per la filgia Aurora, che interpreta un parlato ed è accreditata anche tra gli autori del testo.

