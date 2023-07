Il direttore d'orchestra italiano con ‘Opera Italiana is in the Air’ avvicina i giovani alla musica

LaPresse) ‘Opera Italiana is in the Air’, appuntamento annuale a Central Park, a New York, organizzato da Alvise Casellati si è spostato nella chiesa di San Bartolomeo per la pioggia. Ma la missione resta sempre la stessa: “Oggi la musica classica sembra una nicchia per persone anziane che non appartiene ai giovani, io l’ho portata fuori dal teatro”, spiega il direttore d’orchesta italiano, che ha allestito ancora una volta un concerto con giovani musicisti rivolto a un pubblico giovane. I musicisti che si sono esibiti ncludono membri della Metropolitan Opera, studenti della Juilliard, celebri soprano come Angela Meade, Valentina Gargano e Mariam Suleiman e giovani astri nascenti del Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata