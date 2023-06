Rinviato tour 'Celebration'. Il manager Guy Oseary: "Sta migliorando ma è ancora sotto cure mediche"

L’imminente tour ‘Celebration‘ di Madonna è stato rinviato. Lo riferisce sui social Guy Oseary, manager della 64enne cantante. Il tour avrebbe dovuto debuttare a Vancouver il 15 luglio. “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva”, si legge nel post. “La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour.

“Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”, ha aggiunto il manager. Da programma originale, ‘Celebration‘ toccherà 43 città in tutto il mondo (11 in Europa) e durerà fino all’inizio del prossimo anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata