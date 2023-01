La popstar si esibirà il 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago

Madonna torna in Italia con un appuntamento per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. La data milanese farà parte del tour mondiale ‘The Celebration Tour’, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant’anni.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (Bc), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. ‘The Celebration Tour’ si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1° dicembre allo Ziggo Dome. “Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando”, ha affermato Madonna. ‘The Celebration Tour’ offrirà un’esperienza unica con l’ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date del tour mondiale. Il nuovo brano di Madonna, ‘Back that Up to the Beat’, sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 27 gennaio.

