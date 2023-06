Giovedì lo show dell'artista inglese. In cartellone al festival anche Liam Gallagher, Red Hot Chili Peppers e Arctic Monkeys

Gli I-Days 2023 scaldano i motori in vista della prima serata in programma giovedì 22 giugno con il live di Florence+The Machine. La rassegna propone una nuova formula di festival in cui i concerti si susseguono in più settimane nei mesi di giugno e luglio tra l’Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo SNAI San Siro con nomi di primo piano del rock e del pop internazionale. Dopo Florence Welch che con il suo gruppo porta a Milano l’ultimo album ‘Dance Fever’ in una serata che prevede anche le esibizioni di Foals, uno delle band inglesi più interessanti degli ultimi anni, e Sudan Archives. Venerdì 23 giugno sarà la volta della popstar catalana Rosalia, tra flamenco, r’n’b e raggaeton.

Sabato 24 agli I-Days è la volta del songwriter scozzese Paolo Nutini con una line-up che prevede anche i newyorkesi Interpol, tra gli alfieri della riscossa della new wave degli anni 2000 con il loro fascinoso e oscuro sound tra Joy Division e Cure. Venerdì 30 giugno serata dedicata all’hip con il rapper statunitense Travis Scott, con Capo Plaza a stuzzicare i fan italiani mentre sabato 1 luglio torna a farla da padrone il rock con una doppietta composta dagli americani Black Keys e il loro blues moderno e dall’ex Oasis Liam Gallagher, pronto a infiammare i nostalgici del brit pop con le hit della band mancuniana e i suoi brani da solisti.

Domenica 2 luglio va in scena l’unica data italiana per i Red Hot Chili Peppers con un cartellone di grande richiamo che vede nel ticket anche gli Skunk Anansie di Skin e i Primal Scream. Sabato 15 luglio toccherà agli Artic Monkeys, la band di Sheffield guidata da Alex Turner capace di declinare il pop in modo raffinato e geniale, attirando però un pubblico da grandi numeri.

