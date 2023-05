“Esibirsi in apertura del concerto del Primo Maggio è stata una grande emozione, un grande onore che ci hanno affidato. Abbiamo voluto aprire con l’inno nazionale per l’importanza del Concertone che unisce tutti e per ricordare che siamo una repubblica fondata sul lavoro anche artistico e lo diciamo anche per le maestranze e i tecnici che lavorano per giorni per preparare questo evento”. Così l’Orchestraccia a LaPresse al termine della loro esibizione al Concertone 2023. L’inno nazionale c’era, ma rispetto a Sanremo non c’era il presidente Mattarella. “Ma visto che la piazza ballava tutta – dicono – siamo convinti che Mattarella un paio di date con noi le farebbe volentieri”.

