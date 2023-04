Partecipa al Concertone dopo essere stata tra le vincitrici del contest "1mnext" nel 2022

La cantautrice Mille si racconta. Partecipa al Concertone 2023 dopo essere stata tra le vincitrici del contest “1mnext” nell’edizione del 2022 del Concerto del Primo Maggio. Cantautrice e musicista nata nella provincia di Roma, è riconoscibile per il suo immaginario vintage e una voce di altri tempi che però canta e porta avanti temi legati all’attualità. Sono in uscita due suoi singoli e l’estate per lei sarà ricca di concerti.

