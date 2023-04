Stefano Bollani ha parlato del suo nuovo album di piano solos ‘Blooming’ ai microfoni di LaPresse. “‘Blooming’ sta per ‘fioritura’ nel senso del termine, perché è un anno e mezzo che non suono dal vivo, che non mi confronto con il pubblico, nel frattempo ho registrato tutti questi brani in un tempo nuovo per me, perché sono poco abituato a stare a casa. Insieme a Valentina (Cenni, ndr), mia moglie, abbiamo pensato che fosse un bell’argomento per il disco in generale, anche come augurio per il pianeta, di una nuova fioritura”, ha detto il compositore e pianista in vista dell’uscita domani 28 aprile del suo lavoro. “Perché da un periodo di semina e di attesa – specifica il maestro – nascano dei fiori e che questi fiori diventino uno spettacolo da guardare sotto molti punti di vista. E questa è anche l’idea grafica di Valentina e i disegni di Laura D’amico lo chiariscono in copertina”.

