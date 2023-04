Lo ha comunicato lo staff della cantante, che comunque "non è in pericolo di vita"

È stato rinviato il ‘Manifesto Tour Teatrale 2023’ di Loredana Bertè. L’artista, “dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni“, fa sapere via social lo staff. “La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)”. Bertè “non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”, si legge. Lo staff non esclude “la possibilità di un tour estivo”.

