L'artista torna con 'Innamorato' e una sensazionale collaborazione con la voce eterna della musica italiana

L’artista multiplatino Blanco torna con il suo attesissimo secondo album in studio ‘Innamorato’, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Anticipato dal successo del singolo ‘L’Isola Delle Rose’, certificato disco di platino,’Innamorato’ è una nuova finestra sull’universo di Blanco. Fiore all’occhiello del disco l’unica sensazionale collaborazione con Mina – la voce eterna della musica italiana – nel brano ‘Un Briciolo Di Allegria’, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo.

