La ska band più famosa d'Italia in concerto a Milano in una serata 90s

Sabato 15 aprile sul prestigioso palco dell’Alcatraz di Milano saranno in scena i Vallanzaska, la più famosa e seguita ska band italiana. L’evento celebrerà i favolosi anni 90 anche con tre dj set a seguire lo show del gruppo meneghino guidato dal cantante e fondatore Davide Romagnoni ‘La Dava’, che proporrà in scaletta le sue più grandi hit in stile ‘Spaghetti Ska’ come’ Cheope’, ‘Sì si sì No no no’ e ‘Boys from Comasina’ , pubblicate in oltre 30 anni di carriera e che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni.

Nati il giorno di San Valentino del 1991 i Vallanzaska hanno prodotto dieci album e alcune loro canzoni sono famose all’orecchio del grande pubblico come sigle di programmi TV come Super Ciro, Le Iene, Striscia la notizia e Quelli che il calcio. Hanno accompagnato in tour gruppi mondiali come The Offsprings, Ska-P e The Selecter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata