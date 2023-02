L'artista romano: "Il palco è verifica costante che non sono cambiato"

(LaPresse) Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di Renato Zero. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato, in ritardo, i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out da oltre 100.000 spettatori, Zero è pronto a stupire una volta in più i suoi fan portandoli con sé nella nuova avventura live ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA, la tournée nei palasport prodotta da Tattica e in partenza da Firenze il 7 marzo. “Sono sempre molto sereno, il camerino è la mia sagrestia, il palco è una verifica costante che non sono cambiato, che non ho tradito”, le parole dell’artista romano che ha incontrato la stampa.

