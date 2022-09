Il cantante ieri sera era allo stesso hotel di Fratelli d'Italia e ha dato in escandescenze

Renato Zero è apparso furioso al suo arrivo, ieri notte, all’hotel Parco dei Principi a Roma dove alloggia in questi giorni in occasione dei concerti che sta tenendo al Circo Massimo. “Manco più in albergo se va. E’ un regime questo, è un regime, str…!”, l’urlo del cantante mentre scendeva dall’auto, rivolto a giornalisti e addetti alla sicurezza presenti intorno all’ingresso. ‘Votate la m… che siete!’, ha aggiunto entrando. Lo sfogo del cantante, presumibilmente irritato per la difficoltà nell’arrivare all’hotel, lo stesso dove era allestito il quartier generale di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni ha tenuto il discorso dopo i primi exit pool, è stato immortalato in un video diventato in breve virale in rete.

