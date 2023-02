Addio al grande compositore pop

(LaPresse) E’ morto a 94 anni nella sua casa di Los Angeles per cause naturali Burt Bacharach. E’ stato uno dei più grandi compositori di musica pop, per quasi tutta la sua carriera in coppia con il paroliere Hal David, con brani portati al successo da altri cantanti, come Dionne Warwick , sua musa per canzoni come ‘I Say a Little Prayer’, ‘I’ll Never Fall In Love Again’, ‘Walk On By’ . Il musicista statunitense ha firmato molte colonne sonore come ‘Butch Cassidy’ (che conteneva un’altra hit come ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’), ‘Alfie’, ‘Arturo’, il primo James Bond. Tra le sue collaborazioni quella con Elvis Costello nell’album capolavoro Painted from Memory. Bacharach ha vinto otto Grammy e tre Oscar.

