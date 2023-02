Gianni Morandi ha intonato l'inno d'Italia

Si è aperta la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il Teatro Ariston ha dato il benvenuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una standing ovation durata oltre un minuto. Poi Gianni Morandi ha intonato l’inno d’Italia invitando il pubblico a cantare con lui. Anche il Capo dello Stato dal palchetto d’onore ha intonato l’inno.

“Averla qui con noi in questo teatro testimonia ancora una volta la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica. Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della Costituzione di cui lei è il nostro amato garante”. Così il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, si è rivolto al presidente Mattarella presente in sala. Poi “a rappresentare l’altissimo valore delle sue pagine” Amadeus ha chiamato sul palco Roberto Benigni. L’attore ha salutato il presidente “con tutta la mia stima e ammirazione. Per me è una gioia essere qui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata