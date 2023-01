foto da Unsplash

E' stato chitarrista e fondatore della band punk Televisione

È morto all’età di 73 anni Tom Verlaine chitarrista e fondatore della band punk Television. Verlaine è morto nella sua casa a New York City, circondato da amici intimi dopo una breve malattia.

Television ha pubblicato il suo rivoluzionario album di debutto “Marquee Moon” nel 1977, includendo la title track di quasi 11 minuti e “Elevation”, e il secondo lavoro “Adventure” un anno dopo. La crescente tensione tra Verlaine e il collega chitarrista Richard Lloyd portò i Television a sciogliersi dopo il loro secondo album “Adventure”.

Il gruppo si sarebbe riunito per un album omonimo del 1992 per la Capitol Records e sporadiche apparizioni dal vivo.Verlaine ha pubblicato otto album da solista, il suo maggior successo commerciale è stato il suo secondo album solista del 1981 “Dreamtime”, che ha raggiunto la posizione numero 177 nella classifica degli album di Billboard. Verlaine, al secolo Tom Miller, ha scelto un cognome diverso, quello del poeta meledetto Paul Verlain, dopo aver incontrato Hell, al secolo Richard Meyers, in una scuola di preparazione del Delaware.

