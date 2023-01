Il direttore artistico del 73° festival della canzone italiana ha mostrato, in anteprima, il palco del teatro Ariston durante la trasmissione 'Viva Rai2' dell'amico Fiorello

Scenografia a cupola per Sanremo 2023. La scenografia del festival che si aprirà tra due settimane, martedì 7 febbraio, è stata mostrata da Amadeus in un video realizzato per la trasmissione dell’amico Fiorello, ‘Viva Rai2’. Nella nuova scenografia, disegnata da Gaetano Castelli, una cupola disseminata di luci sovrasta il palco e incornicia la scala per l’ingresso in scena. Subito sotto al palco, ben visibile e divisa in due golfi mistici tondeggianti, l’orchestra che vede da un lato la sezione ritmica e dall’altra i fiati e il coro. Nel mezzo la scala che scende in platea.

“Sono al Teatro Ariston perché tra un po’ inizia un’altra giornata di prove. Stanno finendo di allestire il palcoscenico. Siamo a Sanremo. Volete vedere la scenografia in esclusiva per gli amici di Viva Rai2? È una meravigliosa cupola illuminata“. Così Amadeus nel video realizzato per la trasmissione di Fiorello, ‘Viva Rai2’.

Il direttore artistico del festival non si fa sfuggire l’occasione per tornare a invitare Fiorello all’Ariston: ”Lo aspettiamo. Mica lo dico io, lo dicono loro”, dice scherzando con le maestranze che incontra sulla scena. Così rilancia un tormentone che accompagnerà la rassegna della canzone italiana probabilmente fino alla chiusura.

