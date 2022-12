Questa sera si decideranno i sei giovani che si aggiungeranno ai 22 big della Kermesse

Tutto pronto per la finale di Sanremo Giovani 2022, dove si decideranno gli ultimi sei partecipanti al Festival della Canzone Italiana in programma dal 7 all’11 febbraio 2023. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione al teatro Ariston, in cui il direttore artistico Amadeus ha negato che siano in corso trattative per portare alla kermesse come ospiti Lady Gaga e Britney Spears. “Ci sarà qualche super ospite internazionale, ma come ho già detto i miei super ospiti sono tutti in gara. Gli ospiti saranno alcuni over70 che appartengono alla storia della musica, abbiamo un patrimonio presente e li voglio portare sul palco”.

Per quanto riguarda le co-conduttrici che lo accompagneranno nelle cinque serate del Festival, “ne mancano due all’appello per le serate di giovedì e venerdì. Abbiamo delle belle idee, vediamo se andiamo in porto”, ha detto Amadeus. “Con Fiorello“, ha aggiunto, “non so cosa accadrà, con lui è tutto imprevedibile. Sarà in collegamento, si inventerà delle cose. Sarà in qualche maniera presente con Viva Rai2, farà delle incursioni”.

Ma prima c’è la gara di questa sera, nella quale ci saranno solo due donne tra i 12 finalisti. “Non ho mai fatto le composizioni in base alle quote rosa, lo trovo offensivo. Per me va in gara il meglio che ho potuto ascoltare”, ha dichiarato Amadeus respingendo le polemiche.

