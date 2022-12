Il frontman della band Biggie Bash (Angelo Rogoli): "Ballare d'inverno, non solo d'estate"

“Non desideravamo tornare con un tormentone invernale più che altro desideravamo tirare fuori un singolo in inverno che fosse un po’ outsider e ‘Heaven’ per noi è un outsider“. Così Biggie Bash (Angelo Rogoli), dei Boomdabash, racconta il nuovo singolo ‘Heaven’ realizzato con gli Eiffel 65. “Vogliamo far ballare tutti non solo in estate ma anche in inverno”, dice ancora il frontman della band: “‘Heaven’ nasce dalla passione dei Boomdabash per il remaking musicale”.

