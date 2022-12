L'artista è in gara con la canzone 'Le cose più importanti'

Sono pronto, manca poco e non ho più scuse. Lo devo fare al meglio e ci tengo a non avere rimorsi. Il risultato finale dipende da tante variabili, ma tengo soprattutto a fare una bellissima esperienza, imparare molto e dare il massimo“. Così Will parla con LaPresse del suo stato d’animo in vista della ‘Le cose più importanti’, uscito il 18 novembre. Quest’anno le chance sono maggiori per tutti, perché il direttore artistico ha deciso di portare ben sei dei finalisti a febbraio in gara sul palco dell’Ariston (lo scorso anno erano solo i primi tre). . Lo devo fare al meglio e ci tengo a non avere rimorsi. Il risultato finale dipende da tante variabili, ma“. Cosìparla con LaPresse del suo stato d’animo in vista della finale di Sanremo Giovani , in programma il 16 dicembre e che andrà anche in diretta su Rai1, condotta da Amadeus, che lo vede tra i 12 artisti che si contenderanno uno dei posti tra i ‘big’ del Festival. Will presenterà il suo singolo. Quest’anno le chance sono maggiori per tutti, perché il direttore artistico ha deciso di portare ben(lo scorso anno erano solo i primi tre).

Mentre a Sanremo già fervono i preparativi per questo ‘antipasto’ del Festival più atteso – nel corso della serata dei Giovani anche i ‘big’, i 22 artisti annunciati da Amadeus, riveleranno il titolo dei loro brani -, i cantanti che sono riusciti dopo lunghe selezioni ad arrivare in finale si preparano a questo appuntamento fondamentale per le loro carriere. “Andremo un paio di giorni prima – racconta Will, al secolo William Bussetti, 23enne veneto – per provare, c’è da dire che nel mio brano sono presenti già gli strumenti, quindi il riarrangiamento per il live non sarà troppo complicato“.

L’artista parla poi del rapporto con gli 11 colleghi/rivali della serata, che ha avuto modo di incontrare e conoscere meglio nei giorni scorsi a Roma: “Sono state belle giornate, siamo stati insieme e ho grande rispetto per i miei colleghi, non li chiamo neanche avversari. Sono molto fan di alcuni di loro, ci sono progetti molto a fuoco che possono competere con i big. E infatti Amadeus ha alzato da tre a sei secondo me giustamente, perché ci sono molti progetti validi e molti artisti di valore”.

Intanto cresce l’emozione nell’artista, che pure è abituato ai live e al successo dei suoi brani, come ‘Estate’, ‘Domani che fai?’, ‘Anno luce’, ‘Chi sono veramente’ e ‘Più forte di me’, che hanno superato oltre 100 milioni di stream. Ma, spiega, “non ho mai fatto un’esperienza del genere e vedrò come reagirò a stare fuori dalla comfort zone. Andrò un po’ di pancia, mi aspetto di emozionarmi e divertirmi. Per me è un palco incredibile, la luce che ti dà questa cosa qui bisogna sfruttarla al meglio, e non fare nulla che sia fuori da quello che sei tu, essere te stesso, con la tua musica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata