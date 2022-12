Il duo d'Ivrea ha già pronto un Ep e un tour che li porterà in giro per l'Italia

Il giorno dopo la vittoria a X-Factor, i Santi Francesi si godono il successo ma non riposano sugli allori e hanno già pronto un ep e un tour, che a gennaio li porterà in giro per l’Italia. Il duo di Ivrea, Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso) racconta a LaPresse le prime sensazioni. È Alessandro a farsi portavoce di entrambi: “Siamo straniti, ovviamente ora, rispetto a ieri sera, c’è un po’ più di consapevolezza, c’è una sensazione di hangover, felicità e assurdità”. Dopo la finale, c’è stata ovviamente una festa con tutta la ‘famiglia’ di X Factor. La notte di celebrazioni è andata avanti fino alle 7, rivelano: “Abbiamo fatto un po’ di festa con i Tropea, ormai siamo proprio una famiglia, dopo un mese e mezzo ci siamo concessi una notte di divertimento”.

In uscita il nuovo Ep “In fieri”

La pausa non durerà molto: lunedì uscirà in digitale il loro nuovo ep ‘In fieri’, che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata cover di ‘Creep’, e altrettanti inediti. Tra questi, ‘Spaccio’ vede la straordinaria collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids. Da venerdì 16 dicembre, il progetto discografico sarà disponibile anche nella versione fisica e sabato 17 dicembre, alle 16, i Santi Francesi incontreranno i fan per un firma-copie alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano.

“Avevamo molti pezzi pronti da un po’ di tempo – spiegano – e tutte le canzoni nell’ep sono relativamente vecchie, hanno due o tre anni, ora abbiamo avuto la possibilità di pubblicare l’ep riarrangiando i nostri brani per il disco. Le due cover (oltre a ‘Creep’ anche ‘Un ragazzo di strada’, ndr) sono quelle più rappresentative del nostro percorso a X Factor”. C’è poi la collaborazione con i Fask, che, raccontano i Santi Francesi, “è nata l’anno scorso, c’è stato il primo contatto. Il pezzo ‘Spaccio’ l’ho scritto parlando della sensazione di essere sotto il loro palco. Li abbiamo contattati e loro si sono gasati, da lì abbiamo aperto il loro concerto al Fabrique a Milano a febbraio, ed è nata questa collaborazione di cui siamo estremamente lusingati”.

In proposito, i Fast Animals and Slow Kids hanno commentato: “Abbiamo conosciuto Ale e Mario prima del nostro live al Fabrique di Milano; ciò che ci ha colpito, al di là della bravura nel suonare, al di là dell’efficacia delle loro canzoni, al di là della presenza sul palco, è stato il modo in cui si percepiva dietro tutto ciò che facevano una sincera e onesta capacità di emozionarsi”.

Il tour a gennaio che toccherà Torino, Bologna, Milano, Roma, Napoli e Firenze

E presto i Santi Francesi partiranno in tour, a gennaio, in giro per l’Italia, toccando Torino, Bologna, Milano, Roma, Napoli e Firenze. “Ora c’è un mese di riposo, ma c’è tutto l’allestimento da fare, questo è il nostro primo vero tour e c’è un po’ di tensione. Andremo in giro per l’Italia con Daniel Fasano, il nostro batterista, perché non vogliamo rinunciare al muro sonoro della batteria acustica”. Intanto, almeno per oggi, si godono il trionfo: “Non siamo molto social, specialmente per gli standard di X Factor, per ora abbiamo visto solo qualcosa ma c’è una quantità di affetto incredibile e per la prima volta ci siamo resi conto che qualcuno stava capendo quello che volevamo dire. È pazzesco”.

