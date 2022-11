Alla vigilia del 110° anniversario dell'indipendenza dell'Albania dall'Impero Ottomano

La cantante britannica Dua Lipa ha ricevuto la cittadinanza albanese dal presidente del Paese, Bajram Begaj, in vista del 110° anniversario dell’indipendenza dell’Albania dall’Impero Ottomano, avvenuta il 28 novembre 1912. L’artista è nata a Londra nel 1995 da genitori albanesi immigrati dal Kosovo. Influenzata dal padre, ex cantante e chitarrista rock, Lipa ha iniziato a cantare all’età di cinque anni. A 14 anni ha iniziato a pubblicare le sue canzoni su YouTube. Il suo primo album è stato pubblicato nel 2017 e nel 2019 ha vinto il Grammy Award come miglior nuovo artista. Insieme al padre ha co-fondato la Sunny Hill Foundation nel 2016 per raccogliere fondi attraverso concerti annuali tenuti nel suo paese natale, il Kosovo, per aiutare le persone che hanno difficoltà economiche. La star concluderà il suo tour annuale con un concerto gratuito nella principale piazza Skanderbeg di Tirana per commemorare il giorno dell’indipendenza dell’Albania.

