A Dusseldorf anche i Muse, Bebe Rexha e Gayle

(LaPresse) Dai conduttori Rita Ora e Taika Waititi ai mattatori della serata, Taylor Swift e David Guetta, passando per i Muse e per i look eccentrici di Bebe Rexha, Kalush Orchestra e Gayle. Tutte le celebrità sul red carpet degli Mtv European Music Award a Dusseldorf. Con menzione d’onore per David Hasselhoff, lo storico attore che ha interpretato Mitch Buchannon in Baywatch e Michael Knight in Supercar.

