Keith Levene aveva 65 anni, secondo il Guardian è morto di cancro al fegato

Mondo della musica in lutto per la morte di Keith Levene. Il fondatore dei Clash e dei Public Image Ltd, è morto all’età di 65 anni, come riporta il Guardian. Levene, malato di cancro al fegato, è morto nella sua casa di Norfolk – spiega il quotidiano.

“La sua influenza sulla scena musicale post-punk è stata acclamata dai musicisti alla notizia della sua morte. Tra i suoi fan c’è il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante, che una volta ha descritto il suo stile come “spettacolare”, dicendo che “ha esplorato le possibilità di ciò che si può fare con la chitarra”” dice ancora il Guardian.

