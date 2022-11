Il fuoriclasse del rap italiano infiammerà il palco dell'Ippodromo delle Capannelle il 13 luglio 2023

Tra le prime sorprese della line up di Rock in Roma 2023, c’è il ritorno di Salmo: il fuoriclasse del rap italiano infiammerà il palco dell’Ippodromo delle Capannelle, il 13 luglio 2023. I biglietti saranno disponibili dalle 15 di lunedì 14 novembre su rockinroma.com e su www.ticketone.it; dalle 15 di sabato 19 novembre nei punti vendita autorizzati Ticketone. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 39 dischi d’oro – ancora una volta sul palco trova la sua naturale dimensione, per creare un contatto sempre più profondo con il pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. È stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio.

