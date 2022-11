Duran Duran, Lionel Richie, Dolly Parton ed Eurythmics alla cerimonia a Los Angeles

Al Microsoft Theater di Los Angeles è andata in scena la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame 2022. Quest’anno sono stati introdotti Duran Duran, Lionel Richie, Dolly Parton, Eurythmics, Eminem, Pat Benatar e Judas Priest tra gli altri. Le star hanno posato per i fotografi all’arrivo sul red carpet. Nelle vesti di ospiti e presentatori dei premi altre celebrità della musica come Alice Cooper, Olivia Rodrigo e Lenny Kravitz.

