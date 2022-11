Commovente lettera del chitarrisita in cui spiega che la sua malattia "non è pericolosa per la vita, ma non c'è cura"

Il chitarrista dei Duran Duran, Andy Taylor, sta combattendo contro un cancro alla prostata e per questo motivo ieri non ha potuto essere presente alla cerimonia a Los Angeles con la quale la band è stata inserita ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame. Il leader dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha spiegato il motivo della mancata reunion e, visibilmente commosso, ha letto una lettera aperta di Taylor, in cui il chitarrista spiega che la sua malattia “non è pericolosa per la vita, ma non c’è cura“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata